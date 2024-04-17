Bakan Yerlikaya: Kalkan-20 denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya, mobil göç noktası araçlarıyla düzenlenen "Kalkan-20" denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-20" denetimleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: "Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından, 103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde;
40.892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı."
Düzensiz Göçle Mücadelemize, Bayram Tatili Boyunca Kesintisiz ve Kararlılıkla Devam Ettik❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2024
Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-20" Denetimlerinde
2️⃣ Bin 1️⃣0️⃣1️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️… pic.twitter.com/ZCINI11Z5f