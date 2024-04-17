Bakan Yerlikaya: Kalkan-20 denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-20" denetimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: "Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından, 103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde;

40.892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı."