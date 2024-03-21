Benzin ve motorine zam (21 Mart güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve kurda son dönemde yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı.

21 Mart akaryakıt fiyatları

21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,37 TL zam yapıldı. Son yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 43,45 TL'ye yükseldi. Motorin fiyatlarına da zam kararı alındı. Motorinin litre fiyatı 1,13 TL zamla 42,98 TL oldu.

Yılbaşından bu yana akaryakıt ne kadar zam geldi?

Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 26 artmış oldu. Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,14 düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorin ise yüzde 16 zamlandı.