Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada yaralılar da var.
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İstanbul Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme kazası meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken, kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.