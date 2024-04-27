Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Nisan 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Nisan cumartesi TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 27 Nisan 2024
- 07:00 Önce Vatan (Yerli Sinema)
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 Taş Kağıt Makas
- 16:00 Yerli Dizi
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Arka Sokaklar
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:00 Müzik Arası
- 05:00 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 27 Nisan 2024
- 06:00 Dizi
- 07:45 Süper Bir Takım
- 08:00 Türkiye’nin Doktorları
- 09:00 Bir Yemek Olsun
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 02:30 Gazete Magazin
- 05:00 Dizi
NOW yayın akışı 27 Nisan 2024
- 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arası
- 12:45 Şahane Hayatım
- 16:00 Gaddar
- 19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Korkma Ben Yanındayım
- 23:30 Kirli Sepeti
- 02:30 Senden Daha Güzel
- 04:30 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 27 Nisan 2024
- 06:00 Kızılcık Şerbeti
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 İyi Aile Çocuğu
- 14:45 Bahar
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Sandık Kokusu
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 27 Nisan 2024
- 08:00 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Şirinler: Kayıp Köy- Yabancı Sinema
- 11:50 Aldatmak
- 15:20 Kuruluş Osman
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Aldatmak
- 03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 05:40 Safir
STAR TV yayın akışı 27 Nisan 2024
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
- 10:30 Müge ile TV Dergisi
- 11:30 Sakla Beni
- 13:30 Ömer
- 15:30 Dizi/ Sinema
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
- 20:00 K-9
- 22:15 K-9
- 00:30 Dizi/ Sinema
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 04:45 Güzel Köylü
- 06:30 Benim Tatlı Yalanım
TRT 1 yayın akışı 27 Nisan 2024
- 06:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 10:00 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 Yaşam Başka Yerde
- 11:50 Kod Adı Kırlangıç
- 13:45 Lingo Türkiye
- 14:35 Kara Ağaç Destanı
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
- 01:10 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
- 01:30 Kara Ağaç Destanı
- 03:50 Hayallerinin Peşinde
- 04:35 Lingo Türkiye