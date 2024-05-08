Bursa'da 50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oto yedek parça ele geçirildi
Bursa'da gerçekleştirilen bir depo baskınında, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan lüks markalara ait gümrük kaçağı otomobil yedek parçaları ele geçirildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.A. isimli şüphelinin deposuna baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramada, 619 adet gümrük kaçağı araç airbag, 324 adet araç aksısı, 232 adet araç stop farı, 120 adet göğüs paneli, 100 adet direksiyon simidi, 30 adet araç arması, 20 adet eksantrik ve 7 adet far beyni ele geçirildi.
Yaklaşık değeri 50 milyon
Toplam değeri yaklaşık 50 milyon lira olan malzemelere el konulurken, depo sahibi A.K.A. gözaltına alındı ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.