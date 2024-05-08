Çanakkale'de iki köyde seçim yeniden yapılacak

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde seçimi kazanan muhtarların adli sicillerinde yer alan kayıtlar nedeniyle seçilme yetersizliği sebebiyle seçim tekrarı kararı alındı. Bu sebeple yeni seçimler 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2 Haziran günü vatandaşlar sandık başında olacak

Alınan karar doğrultusunda iki köyde de 2 Haziran günü vatandaşlar, muhtarlık için yeniden sandık başına gidecek. Seçim neticelenene kadar köylerdeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin görevlerinin süreceği öğrenildi.