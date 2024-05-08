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Çanakkale'de iki köyde seçim yeniden yapılacak

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde muhtarlık seçimlerinde tekrar kararı alındı. Yeni seçimler 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de iki köyde seçim yeniden yapılacak
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31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde seçimi kazanan muhtarların adli sicillerinde yer alan kayıtlar nedeniyle seçilme yetersizliği sebebiyle seçim tekrarı kararı alındı. Bu sebeple yeni seçimler 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2 Haziran günü vatandaşlar sandık başında olacak

Alınan karar doğrultusunda iki köyde de 2 Haziran günü vatandaşlar, muhtarlık için yeniden sandık başına gidecek. Seçim neticelenene kadar köylerdeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin görevlerinin süreceği öğrenildi.