Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde elindeki morlukların sırrı çözüldü

Kamuoyunun günlerce konuştuğu otopsi fotoğraflarında Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma birimleri yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi, F Blok, F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Garipoğlu'nun 4 Ekim 2013- 30 Aralık 2014 arasında düzenlenen F Blok'taki iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine katıldığı ortaya çıkmıştı. Koğuştaki 3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar bulunmuştu. İşte Garipoğlu'nun otopsi sırasında her iki el parmaklarındaki mürekkep lekelerinin, resim çalışması amacıyla gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.