CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklama



CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tasarruf tedbirlerine ilişkin, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk üç ayında toplantı ve organizasyon giderleri ile tanıtma ve ağırlama giderlerinin rekor kırdığını söyledi.

Toplantı ve organizasyon giderleri ile tanıtma ve ağırlama gideri için yılın ilk üç ayında hazinenin kasasından çıkan paranın 1 milyar 488 milyon 750 bin lira olduğunu savunan Bulut, şunları kaydetti:

"Seçimin masraflarını hazineninsırtına yüklemiş"

"Özellikle yerel seçimlerin yapıldığı mart ayında söz konusu kalemler rekor kırdı. Ayın sonunu getiremeyen vatandaşa kemer sıktıran, emekliye sabır telkin eden saray yönetimi har vurup harman savuruyor. Kamuda tasarruf sözleri sadece kuru hamasetten ibaret. Rakamlar açıkça gösteriyor ki AKP seçimin masraflarını hazinenin yani milletin sırtına yüklemiş. Milletin vergileri açılış görünümlü mitinglerde, temel atma törenlerinde, parti toplantılarında çarçur edilmiş."