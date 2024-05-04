CHP'li Şahbaz: Menenjit vakaları artıyor, aşı ücretsiz olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ülkede menenjit vakalarının arttığı uyarısında bulunarak aşıların ücretsiz olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

Şahbaz, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Uşak ilimizde Malkoçoğlu İlköğretim Okulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi bir çocuğumuzun Menenjit tanısı ile yaşamını yitirdiği ve aynı okuldan başka çocukların da bu tanıyla tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Birkaç ay önce Mersin Akkuyu'da Menenjit nedeniyle emekçilerimiz hayatını kaybetmişti. Ülkenin farklı bölgelerinden Menenjit vakası bildirimleri alıyoruz. Sağlık Bakanlığı Menenjitin görülme sıklığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamakta, verileri gizlemektedir.

"Ücretsiz uygulanmalı"

Şehir hastanelerine milyarlarca dolarlık kaynak aktarılırken, sadece menenjite neden olan Meningokok aşısı yapılmadığı için çocuklarımız hayatını kaybetmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı takviminde yer almayan bu aşı, Avrupa Birliği, Amerika ve İngiltere’de her çocuğa ücretsiz yapılırken, ülkemizde vatandaşlarımız tek dozu bin 444 ile 2 bin 60 lira arasında değişen fiyatlardaki bu aşıları satın alarak yaptırmak zorunda kalmaktadır. Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı takviminde yer almayan RotaVirüs, Meningokok ve Human Papilloma Virüs (HPV) aşıları, rutin aşı programında ücretsiz olarak her çocuğa uygulanmalı ve çocuklarımız, vatandaşlarımız sağlıklı yaşamalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri devletin asli görevidir."