Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 15 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 15 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 251.547.347,35 TL devretti. İşte 15 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
15 Nisan Sayısal Loto sonuçları
15 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
251.547.347,35 devretti. İşte kazanan numaralar:
04 – 07 – 32 – 42 – 58 – 64 – Joker 65 – SüperStar 73
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 251.547.347,35 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 2 736.369,25 ₺
4 262 5.621,10 ₺
3 10.654 345,55 ₺
2 159.951 34,50 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 29 34.555,00 ₺
2+SüperStar 399 500,00 ₺
1+SüperStar 2.584 50,00 ₺
0+SüperStar 5.690 25,00 ₺