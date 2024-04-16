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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 15 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 15 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 251.547.347,35 TL devretti. İşte 15 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 15 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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15 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

15 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
251.547.347,35 devretti. İşte kazanan numaralar:

04 – 07 – 32 – 42 – 58 – 64 – Joker 65 – SüperStar 73

Kazanan kategoriler

Kategori               Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

         6                                Devir                         251.547.347,35 ₺

       5+1                                   0                                     0,00 ₺

         5                                     2                               736.369,25 ₺

         4                                   262                               5.621,10 ₺

         3                                10.654                              345,55 ₺

         2                               159.951                              34,50 ₺

 SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

6+SüperStar                           0                                      0,00 ₺

5+1+SüperStar                       0                                      0,00 ₺

5+SüperStar                            0                                     0,00 ₺

4+SüperStar                            0                                     0,00 ₺

3+SüperStar                           29                                34.555,00 ₺

2+SüperStar                         399                                  500,00 ₺

1+SüperStar                        2.584                                 50,00 ₺

0+SüperStar                        5.690                                 25,00 ₺