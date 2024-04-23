Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 22 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 263.351.923,71 TL devretti. İşte 22 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
22 Nisan Sayısal Loto sonuçları
22 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 263.351.923,71 devretti. İşte kazanan numaralar:
03 – 48 – 61 – 71 – 81 – 82 – Joker 42 – SüperStar 27
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 263.351.923,71 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 1 1.446.415,50 ₺
4 253 5.717,05 ₺
3 8.751 413,20 ₺
2 138.257 39,20 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 22 41.320,00 ₺
2+SüperStar 464 500,00 ₺
1+SüperStar 3.074 50,00 ₺
0+SüperStar 7.335 25,00 ₺