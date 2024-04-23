  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 22 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 263.351.923,71 TL devretti. İşte 22 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Takip Et

22 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

22 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 263.351.923,71 devretti. İşte kazanan numaralar:

03 – 48 – 61 – 71 – 81 – 82 – Joker 42 – SüperStar 27

Kazanan kategoriler

   Kategori               Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

          6                                  Devir                        263.351.923,71 ₺

        5+1                                    0                                     0,00 ₺

          5                                       1                             1.446.415,50 ₺

          4                                     253                               5.717,05 ₺

          3                                   8.751                                413,20 ₺

          2                                 138.257                                39,20 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

   Kategori              Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

6+SüperStar                            0                                      0,00 ₺

5+1+SüperStar                        0                                      0,00 ₺

5+SüperStar                            0                                      0,00 ₺

4+SüperStar                            0                                      0,00 ₺

3+SüperStar                           22                                 41.320,00 ₺

2+SüperStar                          464                                  500,00 ₺

1+SüperStar                         3.074                                 50,00 ₺

0+SüperStar                         7.335                                 25,00 ₺