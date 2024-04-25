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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 24 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 266.986.343,07 TL devretti. İşte 24 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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24 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

24 Nisan 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 266.986.343,07 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

37 – 38 – 49 – 69 – 84 – 90 – Joker 62 – SüperStar 22

Kazanan Kategoriler

  Kategori             Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

         6                                  Devir                         266.986.343,07 ₺

       5+1                                    0                                      0,00 ₺

         5                                      7                                 213.006,25 ₺

         4                                    224                                 6.656,40 ₺

         3                                  9.141                                  407,75 ₺

         2                                151.529                                 36,85 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori               Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                        0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

4+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

3+SüperStar                         21                                    40.775,00 ₺

2+SüperStar                        436                                      500,00 ₺

1+SüperStar                       2.832                                     50,00 ₺

0+SüperStar                       6.850                                     25,00 ₺