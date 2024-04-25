Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 24 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 266.986.343,07 TL devretti. İşte 24 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
24 Nisan Sayısal Loto sonuçları
24 Nisan 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 266.986.343,07 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
37 – 38 – 49 – 69 – 84 – 90 – Joker 62 – SüperStar 22
Kazanan Kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 266.986.343,07 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 7 213.006,25 ₺
4 224 6.656,40 ₺
3 9.141 407,75 ₺
2 151.529 36,85 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 21 40.775,00 ₺
2+SüperStar 436 500,00 ₺
1+SüperStar 2.832 50,00 ₺
0+SüperStar 6.850 25,00 ₺