Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 27 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 271.655.807,52 TL devretti. İşte 27 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
27 Nisan Sayısal Loto sonuçları
27 Nisan 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 271.655.807,52 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
28 – 47 – 71 – 77 – 81 – 85 – Joker 42 – SüperStar 35
Kazanan Kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 271.655.807,52 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 7 273.668,20 ₺
4 435 4.403,85 ₺
3 13.539 353,70 ₺
2 198.430 36,20 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 25 35.370,00 ₺
2+SüperStar 520 500,00 ₺
1+SüperStar 3.578 50,00 ₺
0+SüperStar 7.988 25,00 ₺