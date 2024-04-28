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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 27 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 271.655.807,52 TL devretti. İşte 27 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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27 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

27 Nisan 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 271.655.807,52 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

28 – 47 – 71 – 77 – 81 – 85 – Joker 42 – SüperStar 35

Kazanan Kategoriler

  Kategori             Kazanan kişi sayısı              İkramiye tutarı

         6                                  Devir                         271.655.807,52 ₺

       5+1                                    0                                       0,00 ₺

         5                                      7                                 273.668,20 ₺

         4                                   435                                  4.403,85 ₺

         3                                13.539                                 353,70 ₺

         2                               198.430                                 36,20 ₺

 SüperStar kazanan kategoriler

    Kategori            Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

6+SüperStar                           0                                       0,00 ₺

5+1+SüperStar                       0                                       0,00 ₺

5+SüperStar                           0                                       0,00 ₺

4+SüperStar                           0                                       0,00 ₺

3+SüperStar                          25                                   35.370,00 ₺

2+SüperStar                         520                                    500,00 ₺

1+SüperStar                       3.578                                    50,00 ₺

0+SüperStar                       7.988                                    25,00 ₺