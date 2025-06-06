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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Karacasöğüt Mahallesi’nde yer alan Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namazın ardından cami cemaatine seslenen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile birlikte kıldı.

Erdoğan, bayramlaşma sonrası vatandaşlar ile sohbet etti

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde kıldığı Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sonrası vatandaşlar ile sohbet etti.

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