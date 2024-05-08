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Danıştay ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin genelge'yi iptal etti

Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Genelgesi'nin iptaline karar verdi.

Haber Merkezi
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Danıştay ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin genelge'yi iptal etti
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Diyarbakır Barosu'nun internet portalı üzerinden yapılan duyuruda,

"Baromuzun, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Genelgesi'nin iptali için Danıştay'da açtığı davada; Anayasa'nın 7 ve 13. maddelerine aykırılık gerekçesi ile 'Genelgenin İptaline' karar verildi" denildi