Danıştay ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin genelge'yi iptal etti
Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Genelgesi'nin iptaline karar verdi.
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Diyarbakır Barosu'nun internet portalı üzerinden yapılan duyuruda,
"Baromuzun, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Genelgesi'nin iptali için Danıştay'da açtığı davada; Anayasa'nın 7 ve 13. maddelerine aykırılık gerekçesi ile 'Genelgenin İptaline' karar verildi" denildi