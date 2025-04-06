DEM Parti'den 'Abdullah Öcalan' açıklaması: Somut adım göremiyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il eş başkanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, iktidarın PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısına karşı herhangi bir girişimde bulunmadığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

'Gerek 8 Mart’ta, gerek Nevruz’lara katılan milyonların, gerekse Amara’da olan gençlerin, kadınların, Kürt halkının ve onlarla dayanışma içinde olan bütün halkların bir ortak talebi vardı; o da Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü.

Bu süreçte özellikle yapılan açğrının, barış ve demokratik toplum çağrısının, Sayın Öcalan’ın koşullarının düzenlenmesi ve özgür bir biçimde bu çalışmalara katkı vermesinin mesajı çok güçlü bir biçimde verilmiştir. Çok güçlü bir sahiplenme yaşandı. Özellikle Nevruz’larda alanlarda milyonları dolduran insanların en temel mesajı, barış ve demokratik toplum çağrısını sahiplenmek ve bunun gerekliliğinin yerine getirilmesi için devlete, iktidara ve her kesime milyonlar çok güçlü bir mesaj verdi ve 'bu çağrının arkasındayız' dediler.

"Somut adım göremiyoruz'

Bu çağrının arkasında olduğumuzu defaatle ifade ettik. Ne yazık ki mevcut iktidar, bu konuda henüz önemli bir adım atmış değil. Her kesimin sahiplendiği bu çağrının yaşam bulabilmesi için gerekli olan siyasal, yasal ve toplumsal zeminin oluşmasıyla ilgili DEM Parti olarak gece, gündüz çalışıyoruz. Ama henüz iktidardan ve devletten atılmış bir somut adım göremiyoruz."

"Bunu kabul etmek mümkün değil.."

Hatimoğulları, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolıyısayla, yaşamını yitiren bütün basın emekçilerini andı ve ''Şu da sözümüz olsun ki; hiçbir kalem, hiçbir gözlük, hiçbir klavye kırılmayacak. Herkes özgür bir biçimde haber yapabilecek. Bizler de haber alma hakkımızı kullanabileceğiz" ifadesini kullandı. Dünyadaki gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğine dikkati çeken Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde jeopolitik gerilimler çok ciddi bir tırmanış içinde. Halkların, Orta Doğu başta olmak üzere dünya ölçeğinde verdikleri özgürlük ve demokrasi mücadeleleri, jeopolitik anlamda artan bu baskıcı rejimlerin ve bu yeni gelişmeler ne yazık ki bunların üstünü örtmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

7 Eylül’de, İsrail’in Filistin’i işgaliyle başlayan süreç, Rusya-Ukrayna Savaşı, Lübnan, Irak, Yemen, İran’daki gelişmeler ve en son Suriye’de yaşanan önemli gelişmeler... Bütün bunlar bizzat Türkiye’yi, bizleri, bu salonda oturan her insanı tek tek etkilemektedir. Bu yaşanan gelişmeler birbirinden asla bağımsız değildir. Trump’ın en son yaptığı açıklamayla birlikte, ticaret savaşlarına yeni bir boyut kazandırdığını görüyoruz.

"Üçüncü Dünya Savaşı’nın arefesindeyiz"

Çin’e uygulanan politikadan kaynaklı Çin’in de sessiz durmadığı, derinden ve sessiz bir şekilde hem ticari, hem askeri, hem siyasi anlamda bütün dünyadaki siyasal gelişmeleri ve toplumsal gelişmeleri doğrudan etkileyecek gelişmelerle şu an karşı karşıyayız. Üçüncü Dünya Savaşı’nın arefesindeyiz. Üçüncü Dünya Savaşı’nın gerçekleşme ve yayılma olasılığı hiç de zayıf değil.

Bugün Avrupa Birliği’nin ve Avrupa ülkelerinin geçmiş dönem tarihlerine baktığımızda, oradaki halkın binbir bedelle kazanmış olduğu, insan hakları ve demokrasi konusunda geldikleri noktadan da şu anda bu gelişmeler ışığında geriye düştüklerini görüyoruz. Bu çok tehlikeli. En önemli tehklikelerden birisi, dünya ölçeğinde silahlanmaya ayrılan bütçenin gittikçe arttırılması. Bunlar tabii ki bütün dünyayı tedirgin etmesi gereken konulardır. Nükleer silahlanmanın arttığı bir dönemde, bunun Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın çok ötesinde insan canına mal olacağını ve yeryüzünün yaşanmaz bir yer olmasına sebebiyet vereceğini bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu nedenle, sadece kendi ülkemizde değil, bölgemizde ve küresel ölçekte sınırları tanımayan ve küresel ölçekteki bu çarpışmalara ve çatışmalara karşı enternasyonalist barış hareketini hep birlikte örgütlemenin tam zamanıdır.