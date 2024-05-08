Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da gece yarısı 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) internet sitesinde yer verdiği bilgiye göre, saat 04.18'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa sürelik panik yaşattı. Depremde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-08
Saat:04:18:14 TSİ
Enlem:38.485 N
Boylam:39.31278 E
Derinlik:11.08 km
Detay:https://t.co/R1RODDaWRy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi