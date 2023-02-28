Elektrik piyasasında uzlaştırma işleyişinde OHAL değişikliği

Mehmet KAYA / ANKARA

Resmi Gazetede EPDK tarafından yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği değişikliğiyle, elektrik piyasasındaki bedel ödemelerine yönelik transfer usulleri ve mahsuplaşma sisteminde değişiklikler yapıldı. Ayrıca OHAL halinde, Kurul’a bu işleyişe yönelik karar alma yetkisi verildi.



Yönetmelik değişikliğine ilişkin verilen bilgide, elektrik üreticisinin ve elektrik tedarikçi şirketinin sayaçlarının her ayın 30’unda ölçülüp, belirlenen değerlerin takip eden ayı 12’sine kadar piyasa işleticisi EPİAŞ’a bildirildiği hatırlatıldı. EPİAŞ’ın, elde ettiği bu değerlerden tedarikçinin ne kadar elektrik çektiğini, üreticinin ne kadar elektrik ürettiğini hesaplayarak, üreticiden fatura alıp, tedarikçiye de fatura düzenleyerek elektrik ticaretinin bedellerini oluşturduğu bilgisi verildi. Tedarikçiden EPİAŞ sistemine giren paradan üreticinin bedelinin ödendiği, burada da ilk gelen (ilk faturayı gönderen) ilk ödemeyi alır kuralının işletildiği vurgulanarak, deprem nedeniyle bölgedeki üretici ve tedarikçilerin yaşadığı sorun nedeniyle olası finansman sorunlarının da önüne geçmek için geçici bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.



Yönetmelik değişikliğiyle, “ilk fatura gönderen, ödemesini ilk alır” kuralının geçici bir süre uygulanmayacağı, toplam olarak tedarikçinin EPİAŞ havuzuna gönderdiği tutarın eş zamanlı olarak üreticilere fatura karşılığı gönderileceği kaydedildi. Bu uygulamanın arz güvenliğine de katkı vereceği bildirildi.