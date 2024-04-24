Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

Saadet Partisi grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, teklifin, milletvekillerinin katkısı alınmadan parlamentoya getirilmesinin, günü kurtarma çabası bile olmadığını söyledi. Kaya, sektörün diğer bileşenleriyle herhangi bir istişare yapılmadan, belli merkezlerde tasarlanan kanun teklifi olduğu için bu teklife olumsuz kanaat sunacaklarını kaydetti.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da kamu yatırımlarında israfın ön planda olduğunu ve verimliliğe dayalı icraat yapılmadığını öne sürerek, "Sağlıklı çevre, hedef alınması gereken önemli hususlardan birisidir. Çünkü çevre bize Allah'ın birer emanetidir. Emanet olarak aldığımız kaynakları en verimli şekilde kullanıp gelecek nesillere aktarmak önemli bir görevimizdir. Üretim yapılmalı ama çevreye karşı sorumluluk da kontrol edilmelidir." dedi.

Enerjinin siyasi bir konu olmadığını ifade eden Çalışkan, yasa teklifi görüşülürken muhalefetin dinlenmesini istedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti grubuna söz vermeden önce spordan sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini Genel Kurul'a duyurarak, Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da konuşmasına Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileyerek başladı.

Madenciliğin önemine değinen Sunat, "Madencilik sektörü, ülkemiz için önemli bir fırsat sunmaktadır fakat bu fırsattan faydalanmak için mevcut yıkıcı politikalardan vazgeçmek ve sürdürülebilir bir madencilik modeli geliştirmek şarttır. Madenlerimiz gelecek nesillerimiz için bir mirastır; ham kaynakları vahşice çıkararak doğayı katletmek ve büyük kısmını yabancı şirketlere vermek kimsenin hakkı da değildir haddi de olmamalıdır." diye konuştu.

Sunat, teklifte eksikleri, yanlışları üzerinde durulması gereken bir çok konu olduğunu, bu yüzden teklifin bu haliyle Genel Kurul'dan geçmemesi gerektiğini savundu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da konuşmasında Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Maden şehitlerine de Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletimize sabır ve başsağlığı dileyerek, Erzincan İliç'te göçük altında arama çalışmaları devam eden madencilere bir an önce ulaşılması temennisinde bulunan Başkan, "İliç ilçemizde meydana gelen maden kazasıyla ilgili Gazi Meclisimizde kurulan ve bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdiğimiz araştırma komisyonu olarak, elim kazayı tüm yönleriyle araştıracağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum." dedi.

Başkan, görüşmelerine başlanan teklifin adı "Maden Kanunu" olsa da içeriği bakımından enerji alanında elde edilecek bağımsızlığı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın temel gerekliliklerini içerdiğini vurguladı.

"7 işçi hala toprak altında"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzincan İliç'teki maden kazasının yaşanması üzerine düzenlemenin Genel Kuruldaki görüşmelerinin ertelendiğini belirterek, "Meclis bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi, hepimiz oraya üye verdik. En son göçük altından cenaze 19 Nisan'da çıkarıldı; 7 işçi hala toprak altında, aileleri hala cenazelerine ulaşamadılar ama biz burada Maden Yasası'nı konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin halk için değil sermaye ve maden şirketleri için yapıldığını savunan Koçyiğit, "İş cinayetleri kader değil, fıtrat değil, bir tercih; Hükümetiniz bir tercih yapıyor. İki şeyle karşı karşıya: İşçiyi koruyabilir, korumuyor. Patronu koruyor. Doğayı koruyabilir, korumuyor. Maden şirketini, uluslararası tekeli koruyor." şeklinde konuştu.

CHP Grubu adına teklifin tümü üzerinde söz alan Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, teklifle, maden ve enerji yatırımları için önemli görülen maliyet kalemlerinin azaltılması, bir kısım bürokratik aşamaların sadeleştirilmesinin amaçlandığını ve enerji yatırımlarıyla ilgili kamusal denetimin aşılmak istendiğini söyledi.