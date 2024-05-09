Vahap Taştan: Enflasyonda yukarı yönlü revize şaşırtıcı olmaz 

Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası’na konuşan Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan, Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporunda yukarı yönlü revize görme ihtimali olduğunu ifade etti. Taştan, “Türkiye'de hizmet enflasyonu hâlâ yüksek ve tabii enerji fiyatları enflasyonda yukarı yönlü eğilimi biraz daha harekete geçiriyor” diye konuştu. Taştan, kur ve BİST tarafında, enflasyon raporuna aşırı bir tepki beklemediğini de söyledi.

Borsada geldiğimiz seviyeler, kısa vadede yorulmaya işaret ediyor

Amerika'da bilanço sezonu sürüyor. S&P 500’deki şirketlerin yüzde 80’inden fazlası bilançolarını açıkladı. genel olarak analiz tahminlerinin üzerinde bir görüntü var ama çok daha önemlisi ikinci çeyreğe ilişkin beklentiler olumlu. Dolayısıyla da Amerika’da yüksek faiz ortamına karşın endeksler yukarı eğilimini koruyor. S%P 500’de 5.000-5.050’nin üzerindeki görüntüyü genel olarak olumlu karşılıyoruz. 5.000-5.050 seviyesinin üzerindeki bir S&P küresel risk iştahını destekleyecektir. Bu durum içeriyi de risk iştahı anlamında içeriyi destekleyecektir.

İçeriye gelecek olursam 2 konu var, Biri, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması konusu. Bankacılık sektörünü bir miktar rahatlatacağını düşünüyoruz. Ama yılbaşından bu yana sektör çok fazla pozitif ayrıştı. Bankacılık sektörünün yılbaşından bu yana yükselişi sanayi sektörünün oldukça üzerinde. O yüzden bir tepki alımı belki gelecektir ama. Çok da aşırı bir yükseliş beklentisi içerisinde değilim. Ama yine de olumlu. Hem parasal aktarım mekanizmasının biraz daha sadeleşmesi hem de para politikası açısından. O yüzden BİST tarafında ben biraz daha olumluyum. Bununla birlikte geldiğimiz seviyeler kısa vadede biraz yorulmaya işaret ediyor. Sanki böyle kısa vadede bir geri çekilme makul görülebilecek düzeyde. Hacimlerde biraz yavaşlama var.

Tabii bugünün ikinci konusu da enflasyon raporu. Türkiye'de hizmet enflasyonu hâlâ yüksek ve tabii enerji fiyatları enflasyonda yukarı yönlü eğilimi biraz daha harekete geçiriyor. Bugünkü raporda yukarı yönlü revize görme ihtimalimiz var ama şu anda ortada Merkez Bankası’nın patikası. Şu anda hedeflerin biraz daha üzerinde seyrediyoruz ama özellikle baz etkisiyle beraber yılın ikinci yarısında bir gerileme göreceğiz. Ancak aylık enflasyon hâlâ çok yüksek. Merkez Bankası’nın muhtemelen ilgisini bu çekecektir. Yukarı revizyon çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum.

Kur ve BİST tarafında, enflasyon raporuna aşırı bir tepki beklemiyorum ama şu da bir gerçek: Merkez Bankası’nın tahminleri piyasaya ne kadar yakınsarsa, piyasayla Merkez Bankası arasındaki uçurum ne kadar kapanırsa, piyasa için o kadar da iyi olacaktır. Bu da Türkiye piyasalarını orta-uzun vadede destekleyecektir. Şu kesin: Enflasyonda alınacak çok fazla yol var ve hedeflere gelmemiz 2025 sonunu bulacak gibi görünüyor.