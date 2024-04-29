Erdoğan: Deprem İstanbul için bir beka meselesi haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında "AFAD - DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında evladımız hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta 29 emekçimizi, Antalya'da bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik.

- Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların, bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı.

- 80 bine yakın konut ve köy evini sahiplerine teslim ettik. Her ay 10-15 bin konut teslimat yaparak yıl sonuna kadar bunu 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.

- Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur.

- Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur.

-Deprem İstanbul için bir beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme, önemsiz hale getirme lüksü yoktur.