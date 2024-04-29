Erdoğan: Deprem İstanbul için bir beka meselesi haline geldi
"Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur." diyen Erdoğan, "Deprem İstanbul için bir beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme, önemsiz hale getirme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında "AFAD - DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında evladımız hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta 29 emekçimizi, Antalya'da bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik.
- Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların, bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı.
- 80 bine yakın konut ve köy evini sahiplerine teslim ettik. Her ay 10-15 bin konut teslimat yaparak yıl sonuna kadar bunu 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.
- Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur.
- Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur.
-Deprem İstanbul için bir beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme, önemsiz hale getirme lüksü yoktur.