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Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 15.05'te başladı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

 

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