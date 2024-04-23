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Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum.

İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."

 

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