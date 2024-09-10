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Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti

Erzurum’da birkaç gündür etkili olan yağış, dün gece sağanak ve gök gürültülü olarak kendini gösterdi.

Haber Merkezi
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Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
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Gece saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü adeta aydınlattı. Bu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

İki gün boyunca sağanak yağış devam etti

Meteoroloji Erzurum ve çevresinde iki gün boyunca gök gürültülü ve sağanak yağışın devam edeceğini açıkladı. Bu arada Erzurum’da yapılan son ölçümlerde sıcaklıklar yüksek kesimlerde 8,5 derece kadar düştü.

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