Genel başkan olarak ilk kez İYİ Parti kürsüsünde: Anayasa tartışmasına sert yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu.

Grup divanında yeni seçilen Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu’nun yer aldığı toplantıyı izlemek için İYİ Parti’nin 81 il başkanı Ankara’ya geldi.

İYİ Parti’nin grup toplantısına kongrede aday olan Koray Aydın ve Tolga Akalın katılmadı. Kongre sürecinde Koray Aydın’ı destekleyen eski grup başkanvekili Erhan Usta, yeni grup başkanvekili Turhan Çömez’i iktidara yakın isim Taha Hüseyin Karagöz ile fotoğraf paylaştığı için eleştiren Lütfü Türkkan da grup toplantısına katılmayan isimler arasındaydı.

Genel başkan olarak ilk kez kürsüye çıkan Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:

* Değişen hiçbir şey olmamıştır. Koray Aydın ağabeyim, Tolga Akalın da kardeşimdir.

İYİ Parti'den ayrılanlara çağrı

* Açık bir çağrıda bulunmak istiyorum; 7 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde büyük mücadeleler vermiş, şu ya da bu sebeple partimizle yollarını ayırmış ama bizlerle olan gönül ve ülkü bağını asla kaybetmemiş dava ve yol arkadaşlarıma sesleniyorum; İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin, yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım, küskünlükleri sonlandıralım. Gelin haklıya hakkını birlikte teslim edelim ve mücadelemize daha güçlü bir şekilde devam edelim. Hep birlikte mavi gökü çadır, güneşi bayrak eyleyelim.

Anayasa tartışmalarına sert yanıt

* Yeni anayasa arayışları, Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir. Bilakis, Sayın Erdoğan’ın siyasi ikbaline ve yeniden adaylık talebine, aslında “Ölene kadar cumhurbaşkanı olmasına” dair gaflet dolu bir ikmal ve takviye çabasıdır.

* Milletin cebini yakan enflasyon durdurulamazken; ayda on bin lira ile “sürün” denilen emeklinin evinde tencere kaynamıyorken, yaşıtlarından bir gün sonra işe başladığı için kusura bakma sen “on yedi yıl sonra emekli olacaksın” denilenlerin gelecekleri mevzu bile edilmiyorken, memuru, işçisi, ek hesaptan para çekip evine ekmek götürmeye; kredi kartının asgari borcunu da başka bir kredi kartından ödemeye çalışırken; öğrencisi KYK bursuyla hayatta kalma mücadelesi verirken; işsiz genci bir imkân bulup başka ülkelere kaçmak isterken yeni anayasadan bahsediyoruz. Hukuksuz bir ülkede adaletsiz bir düzende ekmeksiz bir millete “yeni anayasa demek” abesle iştigaldir. Ve ancak, “Ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin” demektir.

* Şimdi bir kez daha, Erdoğan’ın şahsi siyasi kariyerine hizmet etmek amacıyla Anayasa değişikliği senaryosuna bir figüran aranıyorsa İYİ Parti böyle bir senaryonun içinde olmayacaktır. Türk milleti de hiçbir şahsi ikbalin figüranı yapılamayacaktır. Anayasa değişiklik çalışmalarına ilişkin kim, kimle ne görüşmesi yaparsa yapsın, ister ziyaret, ister iade-i ziyaret fark etmez. Amaçları isterse de ticaret olsun. İYİ Parti gerekirse tek başına, yeni bir “Erdoğan anayasasına” karşı sonuna kadar mücadele verecektir. Tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir anayasa değişikliği teklifini, konuşmaya değer dahi bulmayız. Parlamenter sistemin önünü açacak düzenlemelere bakışımız da bellidir.

* Yeni anayasa içeriğine dair Sayın Erdoğan bugüne kadar tek bir şey söylemiştir. “Milletin çeşitliliğini referans alan bir anayasa” yapacaklarını ifade etmiştir. Çünkü yarattığı fiili durumlardan meşruiyet devşirmeye alışkın Erdoğan, ülkeye doldurduğu fiili kaçak nüfusuna kılıf arama derdindedir. Biz bu filmi daha önce de gördük. Millet tanımı değişsin, Türklük tanımı değişsin sonrası malum… Karşınızda İYİ Parti’yi bulursunuz. Onun kurucu ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Milli ve üniter devletten taraf olan bir siyasi parti olarak “milletin çeşitliliği” gibi ucube bir kavram üzerinden, Yeni bir anayasa çalışmasını tartışmaya dahi lüzum görmüyoruz.

Sinan Ateş iddianamesi

* 16 ay süren bir soruşturmanın neticesi 146 sayfalık bir hatır senedi. İddianame değil, hukuk tarihimizin çamur belgesi. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Sinan Ateş şehit edildiğinde tabutunun başında ben vardım. Diyoruz ki ya adalet, ya kıyamet...