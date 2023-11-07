Görgün: Tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerliyoruz

Mehmet KAYA

Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Güçlü, lider Türkiye ve tam bağımsız savunma sanayii için yetkin ekosistemimizle, odaklı üretim anlayışımızla, geleceğin teknolojilerine gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ve ihracatımız ile emin adımlarla ilerliyoruz. Yolumuza inançla, emekle ve kararlılıkla devam edecek; güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Başkanlığımızın 38. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek için çalıştıklarını kaydeden Haluk Görgün, odaklı bir üretim anlayışıyla, savunma sanayiinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin modernizasyonunu ana görevini ifa ettiklerini belirterek, “Savunma sanayiimizin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerimizin modernizasyonu ana misyonu ile çıkılan yolda, geçmişten bugüne pek çok dönüm noktasına şahit olan savunma sanayiimiz bugün geldiği yerde, tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda güçlü bir şekilde ilerliyor. Güçlü, lider Türkiye ve tam bağımsız savunma sanayii için yetkin ekosistemimizle, odaklı üretim anlayışımızla, geleceğin teknolojilerine gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ve ihracatımız ile emin adımlarla ilerliyoruz. Yolumuza inançla, emekle ve kararlılıkla devam edecek; güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, 1985 yılında Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi olarak kuruldu. Ardından Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak görev yapan Kurum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Başkanlık olarak düzenlendi. Kurum, 80’li ve 90’lı yıllarda ihtiyaç tedariği ve çeşitli programlarda ortak üretim ile off-set programları yönetimini yürütürken, 2000’li yıllardan itibaren yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi stratejik kararının ardından geliştirme ve üretim programının uygulayıcısı oldu.