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Halatı kopan asma iskelede ölüm kalım savaşı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıktıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren cam fabrikasının 100 metrelik fırın bacasının boyanması için asma iskele kuruldu.

İşçiler Engin Öner ile Ali İçer, burada yaklaşık 80 metre yükseklikte çalıştıkları sırada iskelenin bir halatı koptu. Kopan halatın kafasına çarpması sonucu Öner yaralandı.

Bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla kurtarılan işçiler, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

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