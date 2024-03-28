Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Oruçlu Köyü’nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı aracın sürücüsü gazeteci Fatih T. (37), Yusufeli’nden Artvin’e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci Tolga Gül (48) yaralandı.



Yaralılara ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.