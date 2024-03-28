  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Takip Et

Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin’de gazetecilerin taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Takip Et

Kaza, merkeze bağlı Oruçlu Köyü’nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı aracın sürücüsü gazeteci Fatih T. (37), Yusufeli’nden Artvin’e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci Tolga Gül (48) yaralandı.

Yaralılara ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Bakırköy'de feci kaza: 4 ölü

Kaza Haberleri

Bakırköy'de feci kaza: 4 ölü
Bu konularda ilginizi çekebilir
kaza