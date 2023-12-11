Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısaltması ile logosu açıklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısaltma ismi DEM Parti oldu. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni kısaltmanın 'DEM Parti' olduğunu açıkladı.

Parti tüzüğünde de Yargıtay'ın istediği değişikliklerin yapıldığını aktaran Doğan, "Bizim mayamız harfler değil halklardır. Partimizin özü ve mayası barış ve demokrasi mücadelesidir. Bizi tarihe yazdıran, direniş azmimiz ve mücadelemizdir" dedi.

HEDEP ismi, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti.