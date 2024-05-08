Hava ısındı ama soğuk geri dönüyor: İstanbul'da poyraz kuvvetli esip üşütecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Çarşamba günü İstanbul'da haftanın en ılık günü olacak. Perşembe gününden itibaren İstanbul'da poyraz kuvvetli ve soğuk esecek.

Yarın hava sıcaklığı İstanbul'da 23, Ankara'da 22, İzmir'de ise 28 derece olacak.

Marmara'da perşembe günü Balıkesir-Çanakkale civarında, cuma günü ise bölge genelinde yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı Edirne ve Balıkesir'de 28, Çanakkale'de ise 26 derece olacak.

İç Anadolu bölgesinde güneşli bir hava hakim... Hava sıcaklığı Eskişehir'de 25, Konya'da 22, Kayseri'de 20, Sivas'ta 18 derece olacak. Bölgede perşembe ve cuma gününün en sıcak günler olması bekleniyor.

Ege bölgesinde bugün bölge genelinde rüzgar hafif esecek. Perşembe Manisa-Denizli kesiminde yağmur geçişleri görülebilecek. Hava sıcaklığı Manisa'da 29, Muğla'da 26, Denizli'de 30, Bodrum'da 28 derece olacak.

Akdeniz bölgesinde iki gün daha hava güneşli, perşembe lodosla daha nemli olacak. Hava sıcaklığının Adana'da 28, Hatay'da 25, Isparta'da 24 derece civarında olması bekleniyor. Cuma bölgeye yeniden yağmur geliyor.

Karadeniz bölgesinin genelinde hava açık olacak. Hava sıcaklığının Bolu'da 23, Zonguldak'ta 21, Trabzon'da 18, Samsun'da 20 derece civarında olması bekleniyor. Perşembe günü Bolu-Kastamonu arasında yağış geçişleri bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep civarı güneşli, Mardin kesimi ise yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının Gaziantep'te 24, Diyarbakır'da 22 derece civarında olması bekleniyor.

Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Van, Hakkari'de yağış hafif şekilde devam edecek. Hava sıcaklığı Erzurum'da 14, Malatya'da ise 21 derece olacak.