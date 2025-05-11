'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı!

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabının kapatılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karara tepki göstermişti. Kullanıcılar, desteklerini göstermek amacıyla profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu’nun görseliyle değiştirmeye başlamıştı.

Berkay Gezgin'in hesabı X tarafından askıya alındı

CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in de Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nedeniyle geçici olarak kısıtlandı. Berkay Gezgin'in hesabı kısıtlanmasının ardından bugün X tarafından askıya alındı.

Berkay Gezgin, İmamoğlu’na yönelik protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı

Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında simgeleşen “Her şey çok güzel olacak” sloganını ilk dile getiren çocuk olarak tanınan Berkay Gezgin, İmamoğlu’na yönelik protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Cezaevinden tahliye edildikten sonra, CHP’nin son kurultayında Genel Başkan Özgür Özel tarafından Parti Meclisi üyeliğine seçildi.