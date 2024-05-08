Bakan Yerlikaya duyurdu! 49 ilde MAHZEN-40 operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde gerçekleştirilen MAHZEN-39 operasyonunun ardından MAHZEN-40 operasyonunun da başarıyla sonuçlandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılara ve tefecilere yönelik gerçekleştirilen MAHZEN-40 operasyonunda 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Suç örgütlerine göz açtırmayacağız" diyerek paylaşımında bu ifadelere yer verdi.
Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde “MAHZEN-40” operasyonları düzenlendi.