İl ve ilçeleri tek tek sayan deprem profesörü Ahmet Ercan'dan dikkat çeken jeotermal paylaşımı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem beklenen illerle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Deprem profesörü Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda jeotermal alanlara dikkat çekerek, "Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur" dedi.

7 büyüklüğünde depremi işaret eden Ercan, Afyonkarahisar, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur."