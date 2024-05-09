İliç'te çöken maden sahasını temizlemenin maliyeti açıklandı: 250-300 milyon dolar

Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeninde siyanürle işlenmiş toprak yığının kayması sonucu dokuz işçinin toprak altında kalmıştı.

Çöpler Altın Madeninin temizlenmesi, madeni işleten şirketin yaptığı açıklamaya göre en az 250 ila 300 milyon dolara mal olacak.

SSR Mining tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre maden sahasının çevreye yayılan ve büyüklüğü on milyon tonu aştığı tahmin edilen siyanürlü topraktan temizlenmesinin 24 ile 36 ay kadar süreceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

ABD merkezli SSR Mining ve Çalık Holding'e bağlı Lidya Madencilik ortaklığındaki Anagold'un işlettiği Erzincan'daki Çöpler madeninde 13 Şubat'ta büyük çaplı bir toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan dokuz işçiden şu ana kadar dördünün naşına ulaşıldı.