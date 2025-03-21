İmamoğlu, ön seçim öncesi "Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şu" diyerek çağrıda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine yönelik örgüt üyelerine gönderdiği mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta gerçekleştireceğimiz ön seçimde ülkemizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin de duygularını kendisine taşımamızı istedi.



Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mesajı şöyle:



“Benim için oy kullanacak bütün Cumhuriyet… — Gül Çiftci (@gulciftci) March 21, 2025

İmamoğlu'nun mesajında, "Oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bana göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı ve benim de en büyük motivasyon kaynağım olacaktır" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Benim için oy kullanacak bütün Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her üyemiz bana çok büyük bir güç verecektir.

Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur: Öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Ayrıca; oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin bana göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı ve benim de en büyük motivasyon kaynağım olacaktır. Milletimize, parti üyelerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi çok seviyorum."