İmamoğlu: Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış

Gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde İBB tarafından açılan kreşler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

"Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz"

Soruşturma haberini sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."

Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 21, 2025

Kreşler faaliyetlerine devam ediyor

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerin hizmet vermeyi durdurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak kreşlerin kesintisiz şekilde faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.