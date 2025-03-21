  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu: Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış
Takip Et

İmamoğlu: Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde İBB tarafından açılan kreşler nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu: Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış
Takip Et

Gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde İBB tarafından açılan kreşler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

"Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz"

Soruşturma haberini sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."

Kreşler faaliyetlerine devam ediyor

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerin hizmet vermeyi durdurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak kreşlerin kesintisiz şekilde faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

İBB'den kreş açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmamaktadırİBB'den kreş açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmamaktadırGündem
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldıSosyal medya kısıtlaması kaldırıldıGündem
CHP'den İmamoğlu kararı: 35 ilde miting düzenlenecekCHP'den İmamoğlu kararı: 35 ilde miting düzenlenecekGündem
Gündem
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 53 şahsa işlem yapıldı, 16 polis yaralandı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 53 şahsa işlem yapıldı, 16 polis yaralandı
EGO Genel Müdürlüğü: Metro seferleri tüm istasyonlar için açıldı
EGO Genel Müdürlüğü: Metro seferleri tüm istasyonlar için açıldı
DMM’den ‘plastik mermi’ iddiasına yalanlama: Emniyet envanterinde bulunmamaktadır
DMM’den ‘plastik mermi’ iddiasına yalanlama: Emniyet envanterinde bulunmamaktadır
Meclis'te kavga çıktı, emekli bayram ikramiyesi haftaya kaldı
Meclis'te kavga çıktı, emekli bayram ikramiyesi haftaya kaldı
Gazeteci İsmail Saymaz adliyede
Gazeteci İsmail Saymaz adliyede
İstanbul'da gösteri yasağı devam ediyor: Bugün hangi metro durakları kapalı?
İstanbul'da bugün hangi metro durakları kapalı?