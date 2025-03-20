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CHP'den İmamoğlu kararı: 35 ilde miting düzenlenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltının ardından CHP, 14 büyükşehir ve 21 ilde yarın akşam miting düzenleme kararı aldı.

Haber Merkezi
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CHP'den İmamoğlu kararı: 35 ilde miting düzenlenecek
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İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP, 14 büyükşehir belediyesinde ve 21 ilde miting çağrısı yaptı. Yarın akşam 20.30'da gerçekleştirilecek miting için il başkanlarına yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda "21 Mart Cuma günü akşam saat 20.30'da 14 büyükşehir belediyemizde 21 il belediyemizde ve büyükşehir veya il belediyesinin partimizde olmadığı kentlerde imkanları ölçüsünde büyük merkez ilçelerde, il ve ilçelerimizdeki uygun miting alanlarında belediye başkanlarımız ve örgütümüzün birlikte miting yapması kararlaştırılmıştır. Her ilde mitingler tek bir noktada yapılacaktır" denildi.

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