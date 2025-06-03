Bakan Uraloğlu'ndan bayram tedbirleri açıklaması: Şehir içi ulaşım ücretsiz olacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Kurban Bayramı tatiline yönelik alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınan ulaşım tedbirleri ve trafik düzenlemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Kurallara uymayan otobüs işletmelerine yönelik idari işlem uyguladık. Fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari ceza uygulamaya devam edeceğiz” diyerek, yolcuların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

Toplu ulaşım ücretsiz olacak mı?

İstanbul’daki toplu ulaşım hizmetleriyle ilgili de bilgi veren Uraloğlu, “İstanbul’da bayram süresince Marmaray, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı ücretsiz hizmet verecek” dedi.

Havalimanlarındaki hizmet kalitesinin artırılması için de önemli adımlar attıklarını belirten Bakan, “İstanbul Havalimanı başta olmak üzere tüm havalimanlarında problem yaşanmaması adına personel sayımızı artırdık” ifadelerini kullandı.

“Tatilde yol çalışmaları yapılmayacak”

Bakan Uraloğlu, trafik güvenliği konusunda da uyarılarda bulunarak, “Trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, bayram tatili süresince karayollarında yol çalışması yapılmayacağını belirten Uraloğlu, “Tatilde yol çalışmaları yapılmayacak” bilgisini paylaştı. Son olarak, tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bakan, “Herkesin bayramını kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.