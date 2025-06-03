CHP kurultayı soruşturması: Kılıçdaroğlu neden ifade vermeye gitmediğini açıkladı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilirken CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Partimi, Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.
İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkemenin, tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın gün ve saati belli olacak.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak ifadeye çağrılan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ifade vemeye gitmemişti.
"Partimi adliyede tartıştırmam"
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davası hakkında açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu ‘Partimi, Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam. O nedenle ifadeye gitmedim, gitmem.’ pic.twitter.com/PB5rvLSCLW— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 3, 2025
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Partimi, Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam" dedi.
Kılıçdaroğlu, "O nedenle ifadeye gitmedim, gitmem" ifadelerini kullandı.