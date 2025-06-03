ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta güven mektubu sunarak göreve başlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine, "Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği" yazılı, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakan Barrack, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Barrack, deftere şunları yazdı:

"Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack."