  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti
Takip Et

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti. Barrack, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir" yazdı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta güven mektubu sunarak göreve başlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine, "Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği" yazılı, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakan Barrack, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Barrack, deftere şunları yazdı:

"Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack."

Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor!Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor!Otomotiv
Gündem
5.8 şiddetindeki deprem otelin havuzunu böyle etkiledi: Marmaris'teki depremin yeni görüntüsü
5.8 şiddetindeki deprem otelin havuzunu böyle etkiledi: Marmaris'teki depremin yeni görüntüsü
Bakan Uraloğlu'ndan bayram tedbirleri açıklaması: Şehir içi ulaşım ücretsiz olacak mı?
Bakan Uraloğlu'ndan bayram tedbirleri açıklaması: Şehir içi ulaşım ücretsiz olacak mı?
İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM ve MHP listede yok
İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM ve MHP listede yok
İzmir’de grev altıncı gününde devam ediyor: Sendika bordro paylaştı, Cemil Tugay yanıt verdi
İzmir’de grev altıncı gününde devam ediyor: Sendika bordro paylaştı, Cemil Tugay yanıt verdi
Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde deprem: Ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı
Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde deprem: Ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Akdeniz depremi sonrası geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Akdeniz depremi sonrası geçmiş olsun mesajı