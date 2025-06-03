İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM ve MHP listede yok
İYİ Parti'nin kurban bayramı için yapacağı parti ziyaretlerinin takvimi belli oldu. İYİ Parti, AK Parti ile bayramlaşacak. DEM Parti ve MHP ile bayram ziyareti gerçekleştirilmeyecek.
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İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu.İYİ Parti, TBMM'deki partilerden MHP ve DEM Parti ile bayramlaşmayacak. AK Parti ile bayramlaşma ziyareti yapılacak.
CHP ise bir önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayram programında yer almayacak.
İYİ Parti'nin bayramlaşma ziyareti şu şekilde:
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