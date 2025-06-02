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MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP programda yer almadı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) bayramlaşma programı belli oldu. MHP bu bayramda da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile bayramlaşmayacak.

Haber Merkezi
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MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP programda yer almadı
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Kurban Bayramı’nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

CHP, bayramlaşma programında yer almadı

MHP Genel Merkezini, DSP, DEM, AK PARTİ, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret edecek. MHP’nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak. MHP’de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal heyeti ile ziyaret gerçekleştirecek.

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