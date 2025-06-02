Kabine Toplantısı sona erdi! Masada hangi konular yer aldı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 1,5 saat sürdü
Gündemde hangi başlıklar yer aldı?
Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında sürece ilişkin değerlendirmeler ve atılacak adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakma kararının ardından, bölgede uygulanacak sistemin de konuşulması bekleniyor.
Ekonomide atılacak adımlar
Ekonomi alanında atılan ve atılacak adımlara ilişkinde gündemlerin masada olması beklenen kabine toplantısında, Enflasyonla mücadele, yeni teşvik ve destek paketlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması da masada olacak.
Yargı paketi ve yeni anayasa
Hazırlıkları süren yargı paketinin detaylarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması beklenen kabine toplantısında, yeni Anayasaya ilişkin çalışmalara ilişkin detaylara da değinilmesi bekleniyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da konuşulacağı kabine toplantısında, İsrail'in durmadan saldırılarına devam etmesine, aynı zamanda ise Suriye'ye yaptığı saldırılar ile bölgesel olarak oluşturduğu huzursuzlukların gündemde yerini alacak.
Ukrayna-Rusya savaşı ve barış görüşmeleri
Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun ve barış sürecine ilişkinde değerlendirmelerin gündemde olması bekleniyor.