ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye kilit rol oynuyor!

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, göreve gelmesinin ardından ilk röportajını NTV’ye verdi. Barrack, gündeme yönelik açıklamalarda bulunurken, Rusya-Ukrayna, Gazze ve Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

“Türkiye'de bir konuma gelmek hayatımın en büyük fırsatı”

Barrack, ailesinin Osmanlı İmparatorluğu kontrolündeki Lübnan'dan ABD'ye göç ettiğinin hatırlatılarak, “Köklerinize dönmek nasıl bir duygu?” sorusuna, “Biliyorsunuz benim hikayem aslında Amerikan göçmenlerinin hikayesi” derken, şu açıklamayı yaptı:

“Manşeti de basit; hayatımda ulaştığım tüm başarılar aslında iki şeyin sonucu. Amerikan özgürlüğü, yani sıfırdan bir şeyler başarma becerisi ve bu da muhteşem Osmanlı DNA'sıyla birleşince elinizde bir tür kültürel altıncı his elde ediyorsunuz. Bu da tabi ki buraya atfedilebilir. Çok mütevazı bir aileden geliyorum. Bir kargo gemisinin dibinden geldiğimiz bölgeye geri dönmek, Türkiye'de yan yana diplomatik bir konuma gelmek hayatımın en büyük fırsatı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump çok iyi bir ilişki içinde”

Bu işi kabul ettiğimde insanlar sadece saç ekimi için olduğunu düşündüler. Başkan Trump, geçmiş başkanlardan o kadar farklı bir görüşü var ki; tabi ki Türkiye dahil, herkes Türkiye'den büyük bir NATO müttefiki diye bahsediyor. Ama bundan öte, Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüz gibi, son derece bölgesel bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump çok iyi bir ilişki içinde.”

“Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyorum”

Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik, bölgede devam eden saldırılar gölgesindeki İstanbul'da yapılan görüşmeler için iyimser olup olmadığı sorulan Barrack, şu cevabı verdi:

“Evet, Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Tüm bu anlamsız savaşlar hepimiz için bir felaket. Türkiye'nin hem Rusya hem Ukrayna ile geleneksel bir işbirliği var. Bu da diyalogda önemli bir diyalog kurmanızı sağlıyor.”

“Trump sabrının sonuna geldi”

Putin’in, Zelenski ile anlaşmak istememesi konusunda Trump’ın düşüncesi sorulan Barrack’ın yaptığı yorum şu şekilde oldu:

“Başkan Trump, Putin'e baskı yapmaya çalıştı son açıklamalarının istediği gibi sonuçlanmadığını görüyoruz. Türkiye dörtlü bir toplantı önermişti ve Rusya liderinin Zelenski ile anlaşmak istemediğini, Başkan Trump ile anlaşmak istediğini görüyoruz. Peki Trump buna nasıl bakıyor?

Tabi Başkan Trump adına konuşamam. Ancak tabi ki toplantıda alınan kararların etkili ve güvenlik garantili olduğu anlamlı bir toplantı olması gerekiyor. Türkiye, tüm ilgili taraflar için, mantıklı bir çözüm üretmek için ihtiyaç duyduğumuz birkaç konuyu daraltmada yardımcı olabilir.

Artık Başkan Trump sabrının sonuna geldi, o çok sabırlı biri diyemezsiniz. Türkiye'nin şu anda müdahale edip ve operasyonel sorunları ortadan kaldırmasıyla liderler arasında zirve noktasında en tepede bir görüşme olabilir. Ve bu konuyu herkes için çözebiliriz diye düşünüyorum.”

“Trump ve Erdoğan inanılmaz bir şey yaptı”

ABD’nin Suriye politikasına yönelik Trump'ın açıklamaları da hatırlatılarak, bölgeden çekilip çekilmeyecekleri sorulan Ankara Büyükelçisi, “Tabi sizi temin edebileceğim şey şu, bugünkü Suriye politikamız son 100 yıldaki Suriye politikasına yakın olmayacak, çünkü bunların hiçbiri işe yaramadı” dedi. Barrack, sözlerine şu şekilde devam etti:

“ABD, SDG'ye verdiği desteği ne zaman açıklasa DEAŞ ile mücadele deniyor. Sizce ABD ne zaman "tamam YPG'ye ihtiyacımız yok" diyecek? Böyle bir gün gelecek mi?

Bence bahsettiğiniz sonuç ayı şekilde bu sonuç değil. Çünkü SDG bir müttefik. SDG'ye verilen bir müttefiğe verilen bir destek. Kongremiz için çok önemli bir faktör. Onların yeni bir Suriye hükümetine entegrasyonuna yönlendirmek çok ama çok önemli. Herkesin beklentilerinde makul olması gerekiyor.

Başkan Trump, Başkan Erdoğan inanılmaz bir şey yaptı. Bu yeni rejime şans vereceğini söyledi. Hiç kimse bunu tahmin etmemişti. Tabi ki, bizim askeri üslerimizin azalması da önemli. 8 üsten, sonunda bire düşecek.”