DMM ‘Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı’ iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada gündem olan ”Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı” şeklinde dile getirilen iddiaların tamamen dezenformasyon ürünü olduğunu açıkladı.

DMM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye, Ortadoğu’da barış ve istikrardan yanadır; göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri barış ve güvenin teminatıdır.

Milli Savunma Bakanlığımız, kendisine bağlı tüm unsurları ile hava sahamızın hak ve menfaatlerini koruma faaliyetini kararlılıkla sürdürmektedir.

Türkiye, Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atan İsrail'in tüm faaliyetlerine karşıdır ve herhangi bir düşmanca eylemine destek verilmesi asla söz konusu değildir.”