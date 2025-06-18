  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DMM ‘Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı’ iddialarını yalanladı
Takip Et

DMM ‘Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı’ iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya mecralarında ”Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı” şeklinde dile getirilen iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DMM ‘Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı’ iddialarını yalanladı
Takip Et

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada gündem olan ”Türk jetleri İsrail’i korumak için görev aldı” şeklinde dile getirilen iddiaların tamamen dezenformasyon ürünü olduğunu açıkladı.

DMM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye, Ortadoğu’da barış ve istikrardan yanadır; göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri barış ve güvenin teminatıdır.

Milli Savunma Bakanlığımız, kendisine bağlı tüm unsurları ile hava sahamızın hak ve menfaatlerini koruma faaliyetini kararlılıkla sürdürmektedir.

Türkiye, Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atan İsrail'in tüm faaliyetlerine karşıdır ve herhangi bir düşmanca eylemine destek verilmesi asla söz konusu değildir.”

Ehliyet yenilemede son gün için geri sayım başladı! Kaçıran yüksek ücret ödeyecekEhliyet yenilemede son gün için geri sayım başladı! Kaçıran yüksek ücret ödeyecekEkonomi
250 Bininci Konutun Anahtar Teslim Töreni Yapılacak250 Bininci Konutun Anahtar Teslim Töreni YapılacakŞehirler
Gündem
DEM Partili Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ görevinden istifa etti!
DEM Partili belediye eş başkanı görevinden istifa etti!
Erdoğan'dan enflasyon mesajı, İsrail - İran savaşı yorumu: Kurumlarımız teyakkuz halinde
İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞ
Bakan Tunç'tan Murat Çalık açıklaması: Tahliye talebi değerlendirilecek
Murat Çalık açıklaması: Tahliye talebi değerlendirilecek
MHP'li Yönter, Sinan Ateş sanıklarının fotoğraflarını paylaştı: Masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek
MHP'li Yönter, Sinan Ateş sanıklarının fotoğraflarını paylaştı
Türk gemilerinin Hürmüz Boğazı geçişinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı!
Türk gemilerinin Hürmüz Boğazı geçişinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı!
Evinin çevresinde dolaştığı kadına çiçek göndermişti!  Yargıtay noktayı koydu: Cinsel taciz değil
Evinin çevresinde dolaştığı kadına çiçek göndermişti!  Yargıtay noktayı koydu: Cinsel taciz değil
Doların hâkimiyetine altın darbesi: Ülkeler rezervlerini güçlendiriyor

Türkiye Haberleri

Doların hâkimiyetine altın darbesi: Ülkeler rezervlerini güçlendiriyor
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

Uçak Haberleri

Dünyanın en iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?
İsrail uçuşlarını askıya almışlardı! Havayolu şirketleri iptal sürelerini uzattı

İsrail Haberleri

İsrail uçuşlarını askıya almışlardı! Havayolu şirketleri iptal sürelerini uzattı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye uçak İsrail