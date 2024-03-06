İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti 55 bin lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Şubat ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55 bin 321 lira olarak hesaplandı. Ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2 bin 263 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.