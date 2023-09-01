İş bekleyenlerin oranı artıyor

Mehmet KAYA / ANKARA

İş arayanların bekleme süresi son dönemde artış eğilimine girdi. Özellikle 1 yıl ve daha uzun süre iş bekleyenlerin oranında artış görüldü. Kamu verilerine göre, iş bulma amacıyla kurumlara başvuran kişilerin önemli bir kısmı 3-12 ay arasında işsiz olarak bekliyor. Genel olarak iş arayanlar içinde bu gruptaki kişilerin oranı yüzde 49,32 oldu. Yaş gruplarına bakıldığında ise yaş ilerledikçe bekleme süresinin arttığı görüldü. 30-39 yaş grubundaki kişiler 1 yıl ve üzeri sürede iş bekleyenler arasındaki ağırlığı en yüksek grup olarak dikkat çekti. Tüm yıllara bakıldığında işsizlerin yüzde 60’lar seviyesinde 3-12 ay arasında beklediği kayda geçti.



EKONOMİ’nin derlediği verilere göre 2017’den bu yana 1 yıl ve daha uzun süre istihdam edilmeyi bekleyenlerin oranında yaklaşık 5 puanlık artış görüldü. Türkiye’de, işsizlerin bekleme süresine yönelik kayıtlı veriye dayalı istatistikler İŞKUR tarafından yayımlanıyor. TÜİK işgücü istatistiklerinde de ankete dayalı sonuçlar ve resmi veriler birlikte değerlendiriliyor.

İŞKUR'da 1 yıldan uzun süreli işsizler yüzde 26'ya dayandı

2017’den bu yana oluşan verilerde, TÜİK verileri yıllık bazda eğilimi yukarı yönlü olmakla birlikte son iki yılda düşüş görünse de genel olarak seviyenin yükselmesi dikkat çekiyor. İŞKUR verilerinde ise artış eğilimi devam ediyor.

İŞKUR verilerine göre, 2017’den bu yana 1 yıl ve daha uzun süreli iş arayan işsizlerin oranı yüzde 20 bandından, Temmuz 2023 itibariyle yüzde 25,96’ya yükseldi. 2021 sonunda oranı yüzde 20’ler düzeyini koruyordu. TÜİK verilerine göre ise 2017’de yıllık bazda yüzde 21,89 olan oran,

2021’de yüzde 31,16 ile incelenen dönemin en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, 2022’de yüzde 23,95’e geriledi.

Çeyreklik verilere göre ise 2023 ikinci çeyrekte yüzde 22,05 düzeyinde bulunuyor. Yine çeyreklik verilere göre en yüksek seviye 2021 yılında yüzde 34,57 ile 2021 2. çeyrekte görüldü.

İş arayanların beklediği süre, ekonominin istihdam üretme kapasitesi ve kalıcı işsizlik yönünden de sosyal olarak etkisi nedeniyle önem taşıyor.