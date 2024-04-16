İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul kış mevsiminde yeterli yağış almadığından vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 16 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte, barajların doluluk oranları…
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Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 81.07 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 43,54 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,99 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 16 Nisan barajlardaki doluluk oranları:
- Alibey Barajı yüzde 66,07
- Büyükçekmece Barajı yüzde 76,03
- Darlık Barajı yüzde 86,14
- Elmalı Barajı yüzde 88,29
- Istrancalar Barajı yüzde 42,81
- Kazandere Barajı yüzde 73,2
- Pabuçdere Barajı yüzde 72,2
- Sazlıdere Barajı yüzde 60,27
- Terkos Barajı yüzde 86
- Ömerli Barajı yüzde 92,07