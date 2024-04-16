İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 81.07 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 43,54 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,99 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.

İSKİ’nin son raporuna göre 16 Nisan barajlardaki doluluk oranları: