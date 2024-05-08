İstanbul Tabip Odası'na yeni başkan

İTO Yönetim Kurulu mazbatasını Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fidan Şener’den aldı. Ardından yeni yönetim belirlendi. Cağaloğlu'ndaki binasında yapılan toplantıda İTO Başkanı, Dr. Osman Küçükosman oldu. Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ise şöyle:

Dr. Osman Küçükosmanoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Ertuğrul Oruç (Genel Sekreter)

Dr. Hacer Ayşen Yavru (Sayman Üye)

Dr. Emrah Kırımlı (Veznedar Üye)

Dr. Yasemin Demirci (Üye)

Dr. Okan Toygar (Üye)

Dr. Fikret Aydın (Üye)

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni dönemde de meslektaşlarımızdan aldığımız güçle hekimler için, özlük haklarımız için, mesleğimizin ve ülkemizin geleceği için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız" denildi.