İstanbul'da FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün farklı illerden İstanbul'a üniversite eğitimi almak için gelen veya ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralayarak bu evlere öğrenci yerleştirdikleri tespit edildi.

Örgüt üyeleri tarafından örgüt evlerine destek sağlandığı tespit edildi

Örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt üyeleri tarafından evlere eşya sağlandığı, kiraların ödendiği ve evlerin ihtiyaçlarının karşılandığı, aynı zamanda örgütsel faaliyetlerin denetlendiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, üniversite öğrencileri dışında lise ve ilköğretim öğrencilerine de, yine örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt mensupları tarafından organize edilen örgütsel programlar çerçevesinde sohbetler düzenlendiği belirlendi.

38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Konuya ilişkin eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen toplamda 40 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

İki şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor